الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار
صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث عززت بيانات ضعيفة بشان الوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار.
وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، جرى تداول السعر الفوري للذهب عند 1813.96 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار للأونصة.
ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة الماضي، بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية، أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.
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