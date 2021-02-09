السفارة الفلسطينية بالقاهرة:استئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين بالاتجاهين

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين بالاتجاهين اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها، أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأعرب سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، لجهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء شعبنا الفلسطيني.