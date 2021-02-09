الأمير خالد الفيصل يترأس اجتماع لجنة اختيار الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة...

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، مساء غدٍ اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الاسلام في دورتها الثالثة والأربعين.

وستضم لجنة الاختيار كل من رئيس وزراء غينيا الأسبق كابين كومارا، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الدكتور أحمد عبادي، وعضو هيئه التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور خالد مذكور المذكور.

ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي تقدم خدمات متميزة للإسلام والمسلمين.

وسيقوم صاحب السمو الأمير خالد الفيصل بعد انتهاء اجتماع لجنة اختيار الفائز بخدمة الإسلام بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2021م، مساء غدٍ، في مدينة الرياض بحضور عدد محدود من الإعلاميين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الحالية، وسيتم البث المباشر لفعالية إعلان أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني لجائزة الملك فيصل ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها في يوتيوب وتويتر والانستغرام وفيسبوك.

وقد ضمت قائمة الفائزين سابقاً بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام مجموعة من الرؤساء والقادة والعلماء وعدداً من المؤسسات المرموقة، ويُعدُّ مؤهلاً لنيلها كل من خدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو قام بجهد بارز ينتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين، ويحقق هدفاً أو أكثر من أهداف الجائزة؛ وذلك وفقاً لتقدير لجنة الاختيار.