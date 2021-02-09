العراق.. الأمن الكردي يعتقل شخصا رفع راية ”أنصار الإسلام”

أعلنت مديرية الأمن (الأسايش) في قضاء شهرزور بإقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم رفع شعارات "تنظيم إرهابي" في إحدى القرى.
وذكرت المديرية في بيان صحفي: "بعد جمع المعلومات الدقيقة ووفقا لقرار القاضي ألقينا القبض على المتهم (س، م، ق) الذي قام برفع شعارات تنظيم (أنصار الإسلام) الإرهابي في إحدى قرى القضاء".
وأضافت، أن "المتهم إعترف خلال التحقيقات برفعه الشعار بسبب تأثره ببعض الخطب الدينية المتطرفة التي كان يستمع إليها".
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