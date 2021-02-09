مركز الملك سلمان للإغاثة قام بحملة طبية تطوعية لجراحة المخ والأعصاب في...

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.

حيث أجرى فريق المركز الطبي التطوعي عمليتين تعدّ من العمليات المعقدة، أجريت الأولى لفك الضغط عن الحبل الشوكي، والأخرى لاستئصال ورم في أسفل الدماغ، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة تمهيدًا للفرز وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي نوعي.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وفي اطار متصل، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال شهر يناير 2021 في قسم التسجيل والفرز 6824 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 188 شخصًا، وعيادة التنويم 194 مستفيدًا، وصُرفت الأدوية لـ6986 شخصًا.

وراجع قسم المختبر 2804 أشخاص، وقسم المصابين بالأوبئة 6824 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 5695 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 70 مستفيدًا، فيما نفذ 24 نشاطًا للتخلص من النفايات، ووزعت الناموسيات على 3400 شخص.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وبلغ عدد المستفيدين خلال شهر يناير 2021م على النحو التالي: في قسم الطوارئ 63 مستفيدًا، وقسم الباطنية 938 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 52 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 952 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 35 مستفيدًا.

كما تم تنفيذ 23 نشاطًا للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 990 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 487 فردًا.