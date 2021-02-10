العاهل المغربي يترأس المجلس الوزاري الأول خلال 2021

يترأس العاهل المغربي، محمد السادس مجلسا وزاريا، اليوم الأربعاء، بمدينة فاس بحضور كافة وزراء الحكومة.
فإن "الديوان الملكي أبلغ رئاسة الحكومة، وتم تعميم البلاغ لكافة الوزراء بالحضور إلى القصر الملكي لعقد المجلس الوزاري الأول خلال عام 2021".
ومن المقرر أن يناقش خلال الاجتماع العديد من الملفات بما فيها قوانين الانتخابات، والاتفاقيات الجديدة، وبعض الملفات الأخرى، وفقا للمصدر.
ومن المرتقب أن يصادق الاجتماع على بعض التشريعات، ويناقش أخرى، خاصة في ظل التطورات الحاصلة.
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