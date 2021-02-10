أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ منتصف نوفمبر الماضي.
إصابات كورونا اليومية في السعودية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهرإصابات كورونا تقترب من مستويات قياسية في بعض الدول الخليجية
وأكدت وزارة الصحة السعودية رصد 369 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم أمس الثلاثاء (مقابل 353 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 12 نوفمبر الماضي (عندما تم تسجيل 441 إصابة).
وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع خمس حالات وفاة، فيما تماثل 306 مرضى للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 371356، منها 6415 حالة وفاة و362368 حالة شفاء و2573 حالة نشطة، منها 417 مريضا في حالة حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا اليومية في السعودية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.