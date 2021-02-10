”حائل”.. خريطة متنوعة من التجارب السياحة الطبيعية والتراثية في ”شتاء السعودية ”

للباحثين عن الوِجهات المميزة بخريطة متنوعة من التجارب السياحية الطبيعية والتراثية في موسم "شتاء السعودية"؛ تتجه البوصلة نحو عروس الشمال "حائل" المعروفة ببيئتها الطبيعية، وجمال تضاريسها الأخاذة، وعراقة تاريخها .

مرت "حائل" بالعديد من الحضارات المختلفة، وهي إحدى أكثر المناطق الباردة في الجزيرة العربية؛ لذلك هي ليست مجرد وُجهة تتميز بالطقس البديع فحسب، بل مدينة مفعمة بالتاريخ؛ مما يجعلها المكان المثالي لمحبّيها، وستستشعر عندما تطأ بقدميك هذه الديار بالكرم الحاتمي الذي يتفاخر به أهلها؛ كونها موطناً للشاعر العربي المشهور حاتم الطائي الذي اشتُهر بشهامته وكرمه، وستشنف أسماعك بين الفينة والأخرى بتعبيرهم الضيافي المشهود: "أهلاً وسهلاً.. وحياكم يا بعد حيي".

وتتميز حائل بامتلاكها لأبرز المعالم الجاذبة للسياح من المواطنين والمقيمين.

وأهم ما يُعزز السياحة في حائل تنوع المحتوى السياحي المتمثل في "التراث الاجتماعي" و"الآثار"، فضلاً عن تنوع مناخها وتضاريسها الطبيعية. ومن أهم المواقع فيها "جبة جبل أم سنمان" الذي يحتوي على أكثر من خمسة آلاف من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود بالإنسان للألف السابع قبل الميلاد، ويقع على بُعد 100 كيلو متر شمال غرب مدينة حائل، وهو وجهة سياحية قادرة على استقطاب شغف محبي التراث والنقوش والآثار؛ كونه يضم أقدم المواقع الإنسانية التي تعود للعصور الحجرية، وأدرج في قائمة التراث العالمي لدى منظمة "اليونسكو" في عام 2015م.

ويستطيع السائح في حائل القيام بعدد متنوع من الأنشطة والتجارب، مثل استكشاف "قلعة عيرف" الشهيرة التي تطل على المدينة بطابعها التراثي والتاريخي، التي تحاكي في طرازها المعماري مثيلاتها من المباني الدفاعية المعروفة في عمارة المنطقة الوسطى بالمملكة، وتقع في أعلى قمة جبل يشرف على المدينة من الجهة الجنوبية، وبُنيت من الحجر والطين في عام 1840م. وهناك"قصر القشلة" التراثي الذي يُعد أحد أقدم وأكبر المباني الطينية في الجزيرة العربية، ومن أهم الأماكن التي تدل على عراقة التراث العمراني، وتم بناؤه قبل نحو ثمانية عقود 1941 م .

وعلى المجموعات السياحية ألا تفوِّت زيارة متحف وقصر ومزرعة العيادة التراثي بجبة حائل، الذي يمتد عمره لأكثر من 150 عاماً، ولأهميته دائماً ما يكون على رأس الباقات المقدمة من المشغلين السياحيين.

ويُعد "الهدد" أو الصيد بالصقور من أمتع التجارب السياحية التي يمكنك ممارستها وسط "البر" والأجواء الشتوية الباردة المعتدلة، تحت إشراف ملاك الصقور المتخصصين الذين يتمتعون بخبرات متوارثة عن آبائهم وأجدادهم، وهي فرصة للتعرف على أهم الرياضات الشعبية التي تمتاز بها المملكة عن قرب.

وتضم "عروس الشمال" متنزه مشار ويحتوي على أماكن مخصصة للعائلات ومناطق لعب للأطفال، ومتنزه السمراء الترفيهي، وأهم ما يميزه تنوع التضاريس من جبال وبحيرات وأشجار. ومع دخول الأشهر الشتوية يتوافد عدد كبير من الزوار إلى صحراء حائل المفتوحة؛ لقضاء أوقات ممتعة بين الكثبان الرملية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة محلية؛ لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوّع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.