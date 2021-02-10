استمرار ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي

استمرار ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التواليواصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتصل الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع.

استفاد المعدن الأصفر من ضعف أداء أسواق الأسهم وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

في الوقت نفسه تشير التقارير إلى حدوث تقدم على صعيد المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن حزمة إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكي الجديدة.

وتراجع مؤشر قيمة العملة الأمريكية إلى 90.5 نقطة بانخفاض قدره 0.5 نقطة تقريبا عن مستواه أمس، في ظل التفاؤل بتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 3.3 دولار أي بنسبة 0.2% إلى 50ر1837 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أفضل مستوى له منذ أول فبراير الحالي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 170ر0 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 402ر27 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بنسبة 5ر1% دولار إلى 7200ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.