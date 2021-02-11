وزير خارجية قطر: ماضون في دعم الأشقاء بليبيا ونأمل بتشكيل الحكومة في...

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن قطر ماضية في دعم الأشقاء بليبيا وتأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.
وشدد عبد الرحمن آل ثاني على أننا "مستمرون بدعم الأشقاء في ليبيا حتى انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات".
وشكر وزير الخارجية القطري تركيا على دعمها المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا.
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