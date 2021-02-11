وزير الخارجية السعودى يشارك في اجتماع دول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط...

شارك صاحـب الســمو الأميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد الله وزيـر الخارجيـة، اليوم، في اجتمـاع وزراء الخارجيـة لـدول الشـرق الأوسـط وشـرق البحـر المتوسـط الذي عقد في عاصمة جمهورية اليونان أثنيا.

وفي بداية الاجتماع رحب دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بالوزراء المشاركين في الاجتماع.

وقد رأس معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس الاجتماع الوزاري الذي حضره كل من معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، ومعالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، كما شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي معالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

ويناقش الاجتماع أبرز قضايــا الشرق الأوسط وشـرق البحر المتوسـط، والمستجدات على الساحتين الإقليميــة والدوليــة، وأهميـة تعزيـز التعـاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأمـن والسـلم الدوليين.