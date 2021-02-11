دوت الخليج -

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم. تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم. وذكرت رويترز أن الذهب انخفض 3ر0 بالمئة إلى 13ر1837 دولاراً للأوقية كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 40ر1837 دولاراً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 84ر1244 دولاراً للأوقية بينما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 86ر26 دولاراً وكذلك نزل البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 94ر2340 دولاراً.

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