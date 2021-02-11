البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنوات

البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنواتارتفعت أسعار البلاتين، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، مواصلة صعودا قويا بفضل آمال بالسوق في أن يدعم تعاف اقتصادي الطلب من قطاع السيارات.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن البلاتين ارتفع 1.3 في المائة إلى 1257.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينيتش، بعدما قفز في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015.

وزاد سعر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2361.04 دولار للأونصة، ليكون غير بعيد عن ذروة نحو 3 أسابيع، التي سجلها الأربعاء.