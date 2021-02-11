مقاتلات عراقية تدمر أوكارا لـ”داعش” شمال شرقي البلاد 

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم "داعش" في جبال حمرين شمال شرقي البلاد.
وقالت الخلية إنه "بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات "أف 16" العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".
وأكدت الخلية أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل".
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