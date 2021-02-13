”قسد” تقبض على قاتلي مسؤولتين محليتين في الحسكة

قبضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منفذي جريمة قتل مسؤولتين محليتين في بلدة تل الشاير جنوب الحسكة شمال شرق البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "هاوار" أن "قوات مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "قسد" قبضت على اثنين "ارتكبا جريمة قتل الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير". وأضافت أن ذلك تم خلال "عملية نفذتها القوات في ريف دير الزور".
وكان تنظيم "داعش" أعلن في 24 من يناير الماضي مسؤوليته عن اغتيال المسؤولتين، في البلدة التابعة لناحية الدشيشة في محافظة الحسكة، وذلك بعد أن اختطفهما ثم قتلهما رميا بالرصاص.
وهي الجريمة التي دانتها "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" وقالت في حينه إنها تهدف إلى "عزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب في صفوف الأهالي".
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