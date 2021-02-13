مقتل 21 إرهابيا من ”داعش” في تفجير سيارة مفخخة بالخطأ فى العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، مقتل 21 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، قوله إن "21 داعشياً قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يريد تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة العراقية في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور".

وأضاف أن "الانتحاري وقبل مغادرته إحدى المناطق التابعة للتنظيم ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل".

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهاب (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وشهدت المحافظات العراقية المحررة من التنظيم، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، تفجيرات وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.