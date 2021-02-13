البرهان لمنتدى ”قمة إسرائيل”: وقعنا ”اتفاق إبراهيم” إيمانا بالتسامح

أرجع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان توقيع حكومته على "اتفاقات إبراهيم" إلى "اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم".
جاء هذا التصريح في كلمة وجهها البرهان الخميس عبر تقنية فيديو كونفرانس لـ"قمة إسرائيل" وهي فعالية افتراضية دولية ينظمها طلاب إسرائيليون ويشارك فيها للمرة الأولى طلاب من السودان.
وقال البرهان إن السودان وقع على "اتفاقات إبراهيم" انطلاقا من "سعيه الصادق إلى تأكيد وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات والأديان وقبول الآخر".
شدد البرهان على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلا إن "بلاده تستشرف عهدا جديدا من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب".
يذكر أن "قمة إسرائيل" هي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان.
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