شاركت هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بعدد 40 مسعفاً موزعين على ٤ فرق إسعافيه، وفرق تطوعية تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن جهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال جائحة كورونا.
وكثفت عمليات التوعية الصحية والمحافظة على مستوى الجاهزية بما يتماشى مع جاهزية جميع القطاعات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام، معززة دورها كجهة صحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتضنت الإجراءات توزيع الفرق على مداخل ومسارات المسجد الحرام مزودة ببروشورات توعوية، وتقديم الخدمة في حال حدوث أي طارئ ـ لا سمح الله ـ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الهلال الأحمر السعودي تشارك بـ 40 مسعفاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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