منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف مطار أبها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بأشد العبارات معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بطائرة دون طيار (مفخخة)، وذلك وفقا لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدميره الطائرة.
وشدد معاليه، على أن منظمة التعاون الإسلامي "تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة".
وأكد الأمين العام مجددا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.
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