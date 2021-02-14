الحريري يحيي الذكرى 16 لاغتيال والده بمراسم مقتضبة

أحيا رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري، الأحد، الذكرى السنوي الـ16 لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بمراسم مقتضبة اقتصرت على قراءة الفاتحة على قبره في بيروت.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة المكلف، فقد زار الحريري برفقة عمته، رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري وعمه السيد شفيق الحريري، ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت وقرأوا الفاتحة عن روحه.
كما زاروا "أضرحة الوزير محمد شطح واللواء وسام الحسن وغيرهم وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم".
وعادة ما يحيي تيار "المستقبل" الذي أسسه رفيق الحريري، ذكرى اغتياله بمهرجانات أو تجمعات حزبية وشعبية، في حين تأتي الذكرى هذا العام وسط إجراءات وقيود مشددة في البلاد لمنع اتساع تفشي فيروس كورونا.
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