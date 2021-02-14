ليبيا.. تلف أكثر من ألفي عبوة من شحنة عصير برتقال واردة من...

كشف مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا، اليوم الأحد، عن تلف أكثر من ألفي عبوة من شحنة عصير برتقال واردة من تركيا إلى مصراتة، بسبب المعايير الصحية.
وقال المركز إن تلف هذه الشحنة جاء نتيجة "تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام، ووجود شوائب داخلها.
ولفت إلى أن الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم "تشغيلة" معين، وبلد مصدر هو تركيا، مؤكدا أن باقي السلع المتداولة بالسوق والتابعة لنفس الشركة، صالحة للاستهلاك الآدمي.
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