نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ، التقطها مسبار "الأمل" الإماراتي.
وقال محمد بن راشد في "فيسبوك": من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر..أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".
هذا وقد نجح مسبار "الأمل" الإماراتي، يوم الثلاثاء في 9 فبراير الجاري، في دخول مدار كوكب المريخ، ليصنع التاريخ كأول مهمة بين الكواكب في العالم العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن راشد ينشر أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.