الصحة الكويتية: وقف العمليات الجراحية غير الطارئة في المستشفيات العامة

أعلنت الكويت اليوم الأحد وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة وغير المستعجلة في المستشفيات العامة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وفقا للقرار الذي أصدره وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا.
وجاء هذا القرار وفقا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية لازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة نسبة إشغال الأسرّة في الأجنحة والعناية المركزة، والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناء على توصيات فريق كورونا المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.
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