إصابات بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في ناحية جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا.

وذكرت صفحات إخبارية من المنطقة أن الانفجار أسفر عن عدد من الإصابات وسط معلومات عن سقوط قتلى لم يحدد عددهم بدقة بعد، وسط استنفار أمني كبير.

وتناقلت بعض الوسائل أن الانفجار سببه عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة، وأنه تم إلقاء القبض على امرأة يشتبه بأنها وضعت العبوة.

وفي يناير الماضي شهدت الناحية الواقعة شمال مدينة حلب، والخاضعة لفصائل موالية لتركيا، انفجار سيارة مفخخة ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.