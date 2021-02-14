التحالف العربي يدمر طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، جنوب غرب السعودية.

وقال التحالف في بيان، إن ”ميليشيات الحوثي تتعمد في محاولاتها الإرهابية استهداف المدنيين“.

وأشار إلى أن ”المحاولات الإرهابية لميليشيات الحوثي بالطائرات دون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان“.