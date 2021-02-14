انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني
انخفض مؤشر سوق مسقط العماني (1ر3) نقطة وبنسبة (087ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (41ر3556) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلقت على (51ر3559) نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و(966) ألفًا و(519) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر97) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (995) الف و(540) ريالًا عمانيًا.
وبحسب تقرير سوق مسقط للأوراق المالية فقد انخفضت القيمة السوقية بنسبة (046ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22ر20) مليار ريال عماني.
وذكرت الوكالة أن قيمة شراء غير العمانيين في السوق بلغت (218) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (10ر11) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (107) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (46ر5) في المائة وارتفع صافي الاستثمار غير العماني (111) ألف ريال عماني بنسبة (64ر5) في المائة.
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