انفجار جديد يستهدف مركز مساج وسط بغداد 

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها يفيد، بأن انفجارا جديدا استهدف مركز مساج في منطقة وسط العاصمة العراقية بغداد. وذكر مراسنا أن "عبوة صوتية انفجرت عند مركز مساج في منطقة العرصات الراقية وسط بغداد". وأضاف أن "العبوة التي استهدفت المركز مصنعة يدويا ولم تتسبب بأي إصابات بشرية". وشهدت الأشهر الأخيرة استهدافات مستمرة لمراكز المساج في بغداد ومحال بيع المشروبات الكحولية، وتتهم فصائل مسلحة بالوقوف وراء تلك العمليات.

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