الأردن يطلق حملة تطعيم ضد كورونا في مخيم الزعتري للاجئين 

أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء في تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية يوم الأحد، أن الحملة تعتبر إجراء احترازيا ضمن خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء جائحة كورونا وبما يساهم في حماية اللاجئين السوريين في المخيمات والمقيمين على أرض الأردن والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأصبح الأردن منذ 14 يناير من أوائل الدول حول العالم التي بدأت تطعيم اللاجئين ضد كورونا بعد انطلاق خطة التطعيم في المملكة.

ويحق لأي شخص يعيش في البلاد بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانا.