”طيران الإمارات” تمدد تعليق رحلاتها من نيجيريا إلى دبي حتى 10 مارس 

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد تعليق رحلاتها من نيجيريا إلى دبي حتى الـ10 من مارس المقبل، وذلك تماشيا مع توجيهات الحكومة في مكافحة كورونا.
وقالت الشركة: "لن يسمح للمسافرين من أبوجا ولاغوس بالسفر في هذا التاريخ أو قبله، كما لا يُسمح للمسافرين الذين تواجدوا في نيجيريا أو كانوا في رحلة متابعة فيها خلال الأربعة عشر يوما الماضية، بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة سواء أكانت دبي وجهتهم النهائية أو محطة لرحلة متابعة".
يشار إلى أن "طيران الإمارات"، أعلنت الخميس الماضي عن تعليق رحلاتها من نيجيريا إلى دبي حتى 28 فبراير الجاري.
وأضافت: "نأسف بدورنا لهذا الإزعاج. ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل الحجز أو مركز تواصل طيران الإمارات بهدف إعادة الحجز".
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