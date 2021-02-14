سوريا.. دخول قافلة شاحنات أمريكية إلى حقل العمر النفطي 

أدخلت القوات الأمريكية شاحنات محملة بالأسلحة والدعم اللوجستي إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي في ريف محافظة دير الزور السورية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن "قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت عددا من الشاحنات تحمل أسلحة ومعدات ومواد لوجستية عبر المعابر الحدودية غير الشرعية مع العراق" إلى الحقل الواقع في ريف دير الزور الشرقي، والذي يعد أكبر الحقول النفطية في سوريا.

وقالت الوكالة إن ذلك بهدف "تدعيم وجود قواتها المحتلة وقواعدها في منطقة الجزيرة"

كما نقلت الوكالة عن مصادر أهلية في ريف الحسكة الجنوبي أن "مروحيتين لقوات الاحتلال الأمريكي هبطتا في قاعدة الشدادي وأقلعتا بعد مدة قصيرة وعلى متنهما 25 جنديا أمريكيا بينهم ضابط واتجهت شرقا إلى الحدود السورية العراقية بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة"

وقالت إن القوات الأمريكية تواصل نشر قواتها في "مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقة النفط بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري".

وكانت "سانا" أعلنت في 28 من الشهر الماضي أن القوات الأمريكية باشرت بإنشاء قاعدة جديدة في منطقة اليعربية في ريف الحسكة الشرقي، وأنها استقدمت مواد لوجستية وعتادا عسكريا إلى تلك القاعدة.