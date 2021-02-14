السعودية.. تفكيك عصابة منظمة لتهريب الأموال والذهب إلى الخارج 

أعلنت النيابة العامة السعودية عن إحباط نشاط عصابة منظمة امتهنت جمع الأموال والذهب بطرق غير مشروعة وتهريبها إلى الخارج.
وقالت النيابة في بيان لها، إن "مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.860.000 ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب 19 كيلوغراما، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسيل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاما، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.020.690 ريالا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة".
وأضافت أنه "حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج".
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