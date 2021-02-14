أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية.
العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السوريةالعراق: تطوير أمن الحدود مع سوريا بالمراقبة الإلكترونية
وذكرت في بيان صحفي: "تم العثور على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية أمنية لقطعات الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية على الشريط الحدودي مع سوريا".
وأضافت، أن "قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس، الفرقة السادسة، نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط سوريا، وعثرت على الطائرة المسيرة والصاروخين".
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