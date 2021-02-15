رئيس الوزراء التونسي يعفي 5 وزراء ممن وافق عليهم البرلمان مؤخرا

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن وافق عليهم البرلمان مؤخرا.

رئيس الوزراء التونسي يعفي 5 وزراء ممن وافق عليهم البرلمان مؤخراهشام المشيشي يدعو إلى تشريع لمكافحة تعاطي المخدرات بمنهجية صحية بعد "فشل" العقوبات الزجرية

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.