ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في العراق

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة". وأضاف: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال".

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