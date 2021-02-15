الجيش اللبناني: انطلاق المرحلة الثانية من توزيع المساعدات على المتضررين من انفجار...

أعلن الجيش اللبناني انطلاق المرحلة الثانية من توزيع المساعدات النقدية على المواطنين اللبنانيين الذين تضرروا ماديا جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي.

وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن عملية توزيع المساعدات ستُستكمل اليوم، بعد أن تم تحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية (حوالي 33 مليون دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي) إلى خزينة القوات المسلحة، كجزء من المبالغ التي رصدتها الدولة اللبنانية لسداد التعويضات لصالح اللبنانيين.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وقّع في شهر يناير الماضي مرسوما بتخصيص 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري، على أن تُوزع وفق الآلية التي سبق ووضعتها قيادة الجيش اللبناني ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.