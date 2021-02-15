بوتين وبن سلمان يبحثان صفقة ”أوبك +” وملفات المنطقة واللقاحات الروسية لكورونا 

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث الطرفان فيه سير صفقة "أوبك +".
وجاء في البيان أن الطرفين أكدا تطلع روسيا والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
وذكر الكرملين أن بوتين بحث مع ولي العهد السعودي تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن اهتمام موسكو والرياض بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
كما تناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا في السعودية.
كما ذكر البيان أن بوتين وبن سلمان تناولا أيضا الملفات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج.
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