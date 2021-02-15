الحكومة السورية تفتح 3 معابر جديدة للراغبين بمغادرة إدلب 

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن دمشق ستفتح 3 معابر إضافية أمام الراغبين بالخروج من إدلب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والرعاية الطبية.

الحكومة السورية تفتح 3 معابر جديدة للراغبين بمغادرة إدلبالدفاع الروسية: المسلحون في سوريا يحضرون لأعمال استفزازية ضد دمشق

وقال: "استعدت السلطات السورية بمساعدة مركزنا لفتح معابر من سرقاب وميزناس وأبو عزيدين أمام المواطنين الراغبين بمغادرة إدلب عبر حدود منطقة وقف التصعيد".

وأشار سيتنيك إلى أنه "سيتم فتح المعابر في ظل كثرة الطلبات المقدمة من سكان منطقة وقف التصعيد في إدلب، بسبب نقص الرعاية الطبية والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي نشأ بسبب العقوبات الأمريكية".