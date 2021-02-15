سقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي شمالي العراق 

أفادت قناة روسيا السوم في خبر لها منذ قليل يفيد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.
اندلاع النيران قرب قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل بعد هجوم صاروخي
وأشار، إلى أن "ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشار أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة".
وأظهر شريط فيديو مصور تصاعد عمود من الدخان في منطقة سقوط القذائف، فيما لم يتم الإعلان لحد الآن عن ضحايا نتيجة الحادث.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
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