العراق.. إغلاق مطار أربيل الدولي بعد سقوط صواريخ في محيطه 

أغلقت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مطارها الدولي بعد سقوط عدد من الصواريخ في محيطه.
وأفادت قناة روسيا اليوم بأن السلطات الأمنية في أربيل اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار والمناطق القريبة منه.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة روسيا اليوم في العراق، بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.
وفي سبتمبر الماضي تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبي بالوقوف وراء العملية.
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