مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف أربيل 

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، "الهجمات الصاروخية الإرهابية" على مدنية أربيل بشمال العراق.

وأعرب الحجرف عن "خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

كما عبر عن "تضامن المجلس مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها"، مؤكدا على "مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه".

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.