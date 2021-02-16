 يونس المنفي: الحكومة الليبية ستكون جاهزة في غضون 10 أيام



وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد يونس المنفي عصر الثلاثاء إلى طرابلس قادما من طبرق، ضمن جولة قادته إلى عدة مدن ليبية بدأها من مدينة بنغازي.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تصريحات للمنفي أدلى بها خلال لقاء صحفي عقب وصوله إلى طرابلس، قال فيها إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال مهلة أقصاها 10 أيام.

واستقبل ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية عبد الله اللافي، رئيس المجلس محمد المنفي.

وأكد الدبيبة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الحرص على استمرار أجواء التعاون والتواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

وقال رئيس الحكومة إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

أما بخصوص سمات الحكومة، فقال دبيبة إنها ستعمل على "ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي"، وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن.

وأكد ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي.

يذكر أن المنفي بعد وصوله إلى ليبيا قادما من اليونان وصل إلى مدينة بنغازي، واجتمع مباشرة بالقائد العام للجيش الليبي المشير حفتر، كما التقى عدة شخصيات من بنغازي خلال اجتماع في جامعة بنغازي.

وفي الخامس من فبراير الجاري انتخب ملتقى الحوار السياسي المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي، وموسى الكوني عضوين في المجلس، كما انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، والتي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل، موعد انتخابات رئيس للبلاد، وبرلمان جديد.