أولى جرعات لقاح ”سبوتنيك V” تتجه إلى غزة

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، إن أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الطريق إلى قطاع غزة قادمة من الضفة الغربية، بعد موافقة إسرائيل على الشحنة.
وأضاف المسؤولون اليوم الأربعاء، إن شحنة اللقاحات تضم ألف جرعة، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وفي السياق ذاته، قالت وكالة "معا" إنه نقل صباح اليوم الأربعاء 1000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من رام الله إلى قطاع غزة لتطعيم الطواقم الطبية.
وذكرت مواقع إسرائيلية أن "شحنة اللقاحات الذي تبرعت بها روسيا إلى السلطة الفلسطينية وصلت إلى معبر بيت حانون في طريقها إلى قطاع غزة وذلك بعد موافقة القيادة السياسية في إسرائيل".
وقبل أيام طلبت السلطة الفلسطينية نقل 2000 جرعة لقاح إلى غزة من المخصصات التي حصلت عليها من روسيا، لكن إسرائيل لم توافق على الخطوة.
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