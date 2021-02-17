الشعر بشكل عام سواء نبطي ( عامي ) أو فصيح ممتع ومفيد وفيه كثير من القصائد يوجد فيها من القيم والمبادئ والأخلاق والمواعظ الدينية والحكمة وتجارب الآخرين والمواقف والنصائح العامة وكثير من الناس يود ان يصبح شاعر وكثير من الناس هوايته استماع للشعر وكثير من الناس يقرأ كثيراً عن الشعر ،، ولأهمية الشعر عند العرب ،،الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بجلالة قدره في إحدى المرات جذبه الشعر وفي ذات مرة سئل الصحابي الجليل ( الشريد بن سويد ) قال له اتحفظ شعر من اميه بن الصلت فقال الشريد نعم فأنشده بيت من قصائد اميه بن الصلت فقال الرسول هيه يعني ( زدني ) فأنشده بيت آخر فقال هيه فأنشده بيت آخر فقال هيه فأنشده حتى بلغ مائة بيت من ابيات الشاعر اميه بن الصلت والرسول سمع هذه الأبيات واستحسن واستمتع بالاستماع بسبب وجود الحكمة فيه وحينها قال الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الحديث الشريف ( ان من البيان لسحرا ) والشعراء في العصر الحالي شعراء عاميين وهذا ليس عيباً بالعكس الشعر النبطي ( العامي ) رائع وبسيط ومفهوم لدى كثير من الناس لسهولته ولكن يكمن السر في كثرة الشعراء العاميين في الساحة الأدبية والشعرية لامرين مهمين لمن أراد ان يصبح شاعر نبطي

السبب الأول: حفظ كلمات كثيرة عامية وفصحى واغلبها عامية.

السبب الثاني : استخدام السجع.

وهذان الامران يتناسبن لمن يرغب ان يصبح شاعر عامي الخالي من الموهبة لأن الموهوب يأتي الشعر معاه من بنات أفكاره ً . كتبه: فهد الدرعان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الشعراء النبطيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.