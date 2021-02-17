التحكيم السعودي مشكلة ازلية الى متى ؟!

يكاد يصل اجماع من جميع الاندية على عدم رضاها على مستوى التحكيم السعودي حتى الان وقد شاهدنا الكثير من الخطابات واللقاءات المنتقدة للتحكيم وهذا الأمر هو محور مقالتي وفيها اوضح عدة أمور ينبغي مراعاتها ومن ثم البحث عن الحلول الجذرية لايجاد منطقة تقلل حدة الخطابات واللارضائية من الاندية المشاركة ولعل ابرز النقاط :

١- منذ متى والتحكيم يتطور ؟! فهذا سؤال محل نظر وتمعن فمنذ عدة سنين ونحن نشاهد خطابات رنانة من المسؤولين المعنيين بالتعهد بتطوير التحكيم وتحسينه والنتيجة للاسف غير مرضية رغم ضخ مبالغ كبيره لذلك والسبب الحقيقي لا احد يعلمه ، فعندما تشاهد عمل التحكيم السعودي وكأنه لم يتلقى اي دعم او تطوير كون كل من سيأتي سيتحدث عن تطوير والنتيجة غير مشاهدة فعليا على ارض الواقع

٢- عدم رسم خطة للتطوير ليكون العمل في التحكيم ايا كان من يمثله بعمل تراكمي ومتتابع للتطوير كمخطط له ابتداءا ومرورا بمحطات وانتهاءا بنتيجة نرى ثمارها وليس كما عليه الحال في الوقت الحالي

٣- مايخص الاستعانة بالتقنية المساعدة للحكم (var) وعن جودتها فلم نشاهد لها الأثر والسبب المراد استقطابها للملاعب السعودية فلا تزال هناك العديد من الاخطاء التحكيمية لا تعالج بالتقنية لاسباب عديدة وهذه الاسباب ينبغي التوقف والتمعن والمحاسبة فعندما نشاهد التحكيم في الدوري الانجليزي وأخص بذلك تقنية ال (var) فهي أفضل واكثر جودة واكثر دقة من التقنية المطبقة لدينا فما السبب في التباين في تطبيقها ؟! هل قلة كفاءة او ضعف في جودة التقنيه الموجودة او ماذا ؟! ، فالتحكيم هو بمثابة قاضي المباراة ونحن نملك الكثير من القدرات التي تمكن مملكتنا من امتلاك أفضل التقنيات وأكثرها جودة وتوفير أفضل درجات التعليم والتطوير للتحكيم السعودي فما العلة ؟! وما الاسباب ؟!

انها اسئلة تدور وتتمحور على أمر واحد وهو وجود الرقابة على الاعمال

فعندما توجد لجنة مشكلة داخليا ترتبط بمعالي وزير الرياضة مباشرة تعنى بمتابعة ومراقبة اعمال اللجان الداخليه والرفع بالتقارير عما صدر منهم وعن مخطط سيرهم ومن ثم تقييم النتائج والبحث عن اسباب عدم تحقق النتيجة المطلوبة والمساءلة عن ذلك

التحكيم يحتاج للفتة من معاليكم وبث الثقة وتوفير أفضل القدرات والامكانيات لدعمه لتحقيق النتايج وتوفير الحماية له من اي اساءات او تشكيك او نحوه بالاحالة للجهات المختصة ،،