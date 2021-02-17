الخارجية السودانية تستدعي سفيرها في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية السودانية، استدعت سفيرها لدى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، جمال الشيخ.

ووفق المصادر، فإن الغرض من الاستدعاء هو التشاور حول ملفات التوتر مع إثيوبيا، وفي مقدمتها التوتر على الحدود وملف سد النهضة.

وأكدت المصادر أن "الشيخ عقد عدة لقاءات مع قيادات الوزارات بشأن التحركات التي تقوم بها الحكومة وفي مقدمتها وزارة الخارجية.