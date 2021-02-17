مسلحون يختطفون مئات التلاميذ في نيجيريا

أعلنت سلطات ولاية النيجر في نيجيريا عن حادثة اختطاف جماعي جديدة لتلاميذ على أيدي مسلحين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم حاكم الولاية تأكيدها أن المهاجمين اعتدوا على مدرسة ثانوية دون الكشف عن عدد الأطفال المخطوفين، فيما أوضح سكان محليون للولاية أن الهجوم استهدف في الساعة الثانية من الليلة الماضية تقريبا كلية العلوم الحكومية في منطقة كاغارا، ولم ينجح حراس المؤسسة التعليمية في التصدي للمعتدين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية تأكيدها أن مئات الأطفال اختطفوا على أيدي المهاجمين.
ولم تتضح بعد من هي الجهة المسؤولية عن الهجوم، خاصة وأن عدة جماعات متشددة تنشط في شمال نيجيريا تستخدم أسلوب الاختطاف، منها "بوكو حرام" والفرع المحلي لتنظيم "داعش".
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