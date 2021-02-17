خامنئي يدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إلى مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال خامنئي: "الانتخابات في إيران فرصة كبيرة يجب أن لا نضيعها لأنها تهيء لتقدم البلاد وتمنع أطماع الأعداء".
وأشار المرشد الإيراني إلى أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تضمن مستقبل البلاد من خلال اختيار الشخصية الأصلح"، مؤكدا أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات، ستبعث على قوة البلاد واستقرارها".
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في إيران ستجرى يوم 18 يونيو من العام الحالي، حسب وزارة الداخلية، وقد افتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وهو عسكري، السباق بإعلانه يوم 24 من نوفمبر الماضي نيته الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.
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