ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غداً، حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الأطفال المجندون ضحايا وليسوا جنوداً"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال في التجنيد، بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومختصين محليين ودوليين. ويشارك في حلقة النقاش معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وتهدف حلقة النقاش المكونة من جلستين إلى التوعية بظاهرة تجنيد الأطفال وتسليط الضوء إعلامياً ودولياً على هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين الجهات المهتمة والعاملة في مجال حماية الأطفال من التجنيد، إضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال المجندين واستعراض أفضل الممارسات حول ذلك، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير العمل الإنساني للحد من هذه الظاهرة. ودعا المركز الراغبين بمتابعة أعمال حلقة النقاش، الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.ksrelief.org/reg/index2.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم غداً حلقة نقاش افتراضية بعنوان ”الأطفال المجندون... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.