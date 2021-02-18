زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إيران

قال مسؤول إيراني، اليوم الخميس، إن 43 شخصا أصيبوا بجروح إثر زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”سي سخت“ التابعة لمحافظة ”كهكيلويه وبوير أحمد“ جنوب غرب إيران، فيما انقطعت شبكات الماء والكهرباء والهاتف جراء الزلزال.

وأوضح رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بير حسين كوليوند، في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، أنه ”في التقارير الأولية أصيب 43 شخصا بجروح نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت الليلة الماضية“.

وتابع ”أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح في مقاطعة سميرم بمحافظة أصفهان (وسط إيران)، فيما أصيب 39 آخرون في مقاطعة دنا التابعة لمحافظة كهكیلویه وبویر أحمد“، مبينا أن ”الزلزال دمر المركز الصحي في مدينة سي سخت، وأن جميع محطات الطوارئ والمراكز الطبية والصحية في المناطق المتضررة بحالة تأهب قصوى“.

من جهته، قال حاكم محافظة كهكیلویه وبویر أحمد، حسين كلانتري، اليوم الخميس: ”تضررت بعض المنازل في المنطقة ونحن نرسل معدات إغاثة إلى هناك“، مبينا أنه ”سيقام معسكر مؤقت في مدينة سي سخت بكل التجهيزات.

ووصف حسين كلانتري إصابات الجرحى جراء الزلزال بـ“الطفيفة“، لافتا إلى أن ”السلطات أرسلت شحنات إغاثة بما في ذلك الخيام إلى مدينة سي سخت“.

وقالت وكالة ”مهر“ للأنباء، إن عددا من المنازل في قرية ”شهيد“ بمقاطعة سميرم تضررت فيما انقطعت شبكة الماء والكهرباء والهاتف المحمول عن الخدمة جراء الزلزال.

وأوضحت أن ”الطريق الرابط بين مدينة ياسوج عاصمة كهكيلويه وبوير أحمد ومحافظة أصفهان جرى إغلاقه جراء الزلزال بسبب انهيارات وتصدعات“.

من جانبه، أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، تضرر بعض المواقع السياحية في مدينة سخت.