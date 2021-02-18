رئيس البرلمان العربي: الإمارات سجلت باسم العرب إنجازًا عالميًا بوصول ”مسبار الأمل”...

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت باسم العرب إنجازًا عالميًا بوصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ بما من شأنه توطيد الريادة العربية في علوم الفضاء والتكنولوجيا.
جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي اليوم "الخميس" خلال زيارة "العسومي" إلى مركز محمد بن راشد للفضاء حيث اطلع على آخر المبادرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الاستثمار في علوم الفضاء.
ونوه رئيس البرلمان العربي بالكوادر الوطنية الإماراتية التي أصبحت نموذجًا ملهمًا للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.
واستمع رئيس البرلمان العربي، خلال الزيارة، إلى شرح من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء حول برنامج الإمارات للفضاء الذي تضمن تطوير الأقمار الصناعية، واستكشاف المريخ عبر "مسبار الأمل" في مشروع يمتد إلى سنة 2117، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء وغيرها من المبادرات العلمية.
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